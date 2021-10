Marcos Braz e Bruno Spindel - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 17/10/2021

Thiago Mendes Divulgação Rio - Kelly Mendes, esposa do meia Thiago Mendes, fez um desabafo neste fim de semana nas redes sociais. Em seu Instagram, ela revelou que o marido ficou frustrado por não ter conseguido se transferir para o Flamengo e que ele chegou a abrir mão de boa parte do seu salário para tentar convencer o Lyon a negociá-lo.

“Imagina você estar em um trabalho no qual não te valorizam, no qual você não se sente bem. E surge uma oportunidade de você crescer, de você sair dali, de você realizar um sonho. Essa negociação do Flamengo, a gente chegou a abrir mão do salário que a gente ganha aqui no Lyon pra poder assinar com o Flamengo, e mesmo assim a gente não foi liberado, não aceitaram vender ele. Para quê? Deixar ele de reserva. Ele fica mal. E eu estou falando porque aguento depois que ele chega", disse Kelly.

"Se coloca no lugar dele. Você recebe a proposta de realizar um sonho, os caras dizem não e vc continua no mesmo lugar. Você dá o melhor de você e os caras não te valorizam. Como fica a cabeça? Que melhor é esse que você tem que dar pra te valorizar? Não tem”, questionou.

"Então, falo para ele: ‘Vá jogar seu vídeo game, porque faça chuva, faca sol, teu salário está caindo no seu bolso’. E um detalhe para quem não sabe: o Thiago é um dos jogares mais bem pagos do mundo. Não estamos falando só de França, Europa, Estados Unidos. Estamos falando do mundo. Na posição dele, é um dos jogares mais bem pagos. O salário está caindo na sua conta e eu estou aqui para apoiar ele a qualquer lugar que ele esteja, desde a Champions League, Copa, ou num campinho de terra jogando a Série F, eu vou estar do lado dele. E ele fica muito mal quando ele chega. Porque atrapalhar um sonho e não te valorizar depois não é fácil”, finalizou.