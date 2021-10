Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Foto: Alexandre Vidal / FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 17/10/2021 22:33

Em um duelo com emoção até o fim e com atuação polêmica do árbitro de vídeo, o Flamengo não conseguiu passar pelo ferrolho montado pelo Cuiabá no Maracanã, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ficou apenas no 0 a 0, perdendo mais uma oportunidade de se aproximar ainda mais do líder Atlético-MG.

O Flamengo dominou a primeira etapa e buscou o ataque desde o primeiro minuto da partida, mas ameaçou pouco. Recuado, o Cuiabá atuou fechado e em busca de contra-ataques. Apesar de insistência ofensiva, o Rubro-Negro só conseguiu chegar ao gol com consistência uma vez, com Michael, aos oito minutos. Após troca de passes pelo lado direito da área, o camisa 19 recebeu na área, chutou cruzado e botou na rede, mas o bandeirinha marcou impedimento de Matheuzinho na jogada. VAR analisou o lance e confirmou a decisão do árbitro de campo.

No último minuto, aos 50, após cruzamento pelo lado direito, Camilo e Jenison dividiram pelo alto com Léo Pereira, e a bola quase encobriu Diego Alves, mas o camisa 1 conseguiu a recuperação a tempo e jogou a bola para escanteio. Uendel cobrou na área, mas a defesa do Flamengo cortou, e o árbitro apitou o fim da primeira etapa.



No segundo tempo, o roteiro do jogo, pelo menos nos primeiros 10 minuto, foi o mesmo da etapa inicial. Jogo truncado, com o Cuiabá sabendo segurar o forte poder ofensivo do Flamengo através de marcação individual.

Aos 11, Renato Gaúcho perdeu a paciência com Thiago Maia, que fez uma péssima partida, e sacou o camisa 8 para a entrada de Kenedy. Com o camisa 33 em campo, o Flamengo conseguia quebrar a linha defensiva do Dourado e ter mais chance de perigo. Aos 19, Michael fez jogada individual pelo lado esquerdo, limpou a marcação e chutou, mas foi para fora.

Aos poucos, o jogo foi ganhando uma atmosfera de tensão, e a apreensão tomava conta dos semblantes dos pouco mais de oito mil torcedores presentes no Maracanã. Mesmo sem organização tática, o Flamengo pressionava o Cuiabá. Os atletas do Dourado, desgastados, demonstravam cansaço nas jogadas.

Para dar um gás novo à equipe, Renato Gaúcho sacou Everton Ribeiro e Gabigol para colocar Vitinho e Vitor Gabriel, respectivamente. Tecnicamente, as alterações não surtiram efeito, e os torcedores vaiavam cada jogada errada dos jogadores rubro-negros.

Aos 38, Michael foi lançado na área pela direita, limpou a marcação e chutou rasteiro, mas a bola foi fraca para Walter, que ficou com ela e fez mais uma defesa. Aos 46, Vitinho disputou bola aérea com Yuri dentro da área do Cuiabá e levou a pior. Os jogadores rubro-negros pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

Apesar do esforço, o Flamengo não consegue mexer no placar e fica apenas no empate com o Cuiabá em casa. Agora, o Flamengo vira a chave e volta a focar na Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Rubro-Negro encara o Athletico-PR pelo jogo de ida da semifinal, em Curitiba.