Partida entre as equipes de Flamengo x Cuiabá - Campeonato Brasileiro - 17-10-20121 - Foto : Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 17/10/2021 23:23

Quando Gabigol foi substituído por Vitor Gabriel no segundo tempo do empate do FLamengo com o Cuiabá, em 0 a 0, a torcida rubro-negra, tanto a que marcou presença no Maracanã quanto nas redes sociais, reclamou da substituição e criticou o técnico Renato Gaúcho. Mas após o jogo, o comandante explicou.

"Gabigol quase não entrou em campo. Ele passou mal antes do jogo. Passou mal durante o jogo, no intervalo. Tomou remédio. Deixei ele o máximo em campo, mas chegou uma hora que eu tive que tirá-lo."

Além disso, Renato Gaúcho reclamou da arbitragem que, segundo ele, não marcou um pênalti claro em cima de Vitinho, na reta final do segundo tempo. O técnico do Flamengo não poupou as palavras para falar sobre o assunto.

"Fica difícil. Eu venho falando há muito tempo que o VAR apita os jogos. Não é no jogo de hoje. Eu converso com os árbitros. Em lance duvidoso na área, não é o árbitro do VAR que decide se é pênalti ou não é pênalti. Ele tem que chamar o árbitro do jogo. Eu estava no vestiário vendo o lance do Vitinho. Eu não costumo falar de arbitragem, porque empatamos e vão falar que o Renato está falando da arbitragem. Então, deixo para os especialistas mostrarem o lance e comentarem a cotovelada que o Vitinho tomou no fim do jogo. Se é um lance fora da área, o jogador é expulso. Eu já vi vários jogos que por menos o jogador é expulso. E tem que ser expulso."

O Flamengo volta a campo na quarta-feira para pegar o Athletico-PR, às 21h30, em Curitiba, mas agora é pela semifinal da Copa do Brasil. O próximo confronto no Brasileirão é no sábado com o Fluminense, no Maracanã, às 19h.