Vitinho está envolvido em promessa - AFP

Vitinho está envolvido em promessaAFP

Publicado 18/10/2021 14:09 | Atualizado 18/10/2021 14:10

Rio - O Flamengo ficou no empate em 0 a 0 com o Cuiabá, no último domingo, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E um fato chamou a atenção de Luis Felipe Adaime, CEO da Moss, patrocinadora do clube, na reta final da partida: os meiões arriados de Vitinho, o que oculta a marca da empresa, que está estampada justamente nesse local do uniforme.



E, através de uma "campanha bem-humorada" promovida nas redes sociais, Luis Felipe Adaime fez uma promessa inusitada e revestida de apelo: se Vitinho, que entrou no segundo tempo onte, mostrar o logo da Moss no próximo jogo, ou seja, não arriar o meião, ele sorteará cinco camisas do Fla:



"Nação! Campanha bem- humorada pro nosso querido craque Vitinho? Vitinho #nãoarrieameia que tem o patrocínio da Moss e pelo qual pagamos milhões. É o terceiro jogo que você entra em campo já sem mostrar o logo da Moss. Valeu, Vitinho! Se você mostrar o logo, sortearei cinco mantos", postou, completando:



"Primeiro: Foi pênalti. Segundo: Vitinho com as meias arriadas. De novo, Flamengo. Isso pode, Arnaldo? Cadê o logo da Moss? #nãoaarrieameiavitinho".

O Flamengo de Vitinho e companhia, agora, vira chave para enfrentar o Athletico-PR pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. O primeiro confronto será às 21h30 desta quarta-feira, na Arena da Baixada.