18/10/2021

Rio - O empate do Flamengo contra o Cuiabá preocupou os torcedores do clube carioca pelo rendimento ruim da equipe. Em seu espaço no portal "UOL", o jornalista Mauro Cezar Pereira criticou a forma como o técnico Renato Gaúcho conduziu sua equipe no duelo do Maracanã. Além disso, afirmou que a apresentação do Rubro-Negro confirma a declaração que Jorge Jesus deu na última semana.

"O mais interessante é que Renato mandou essa dias depois de enorme repercussão das declarações recentes de Jorge Jesus. O português disse que os jogadores brasileiros não conheciam tão bem o jogo sem bola. "Isso começou a mudar depois da nossa passagem pelo Brasil", afirmou, para revolta de muitos, na imprensa brasileira, inclusive. Sim, o ex-técnico do campeão brasileiro é um homem vaidoso, tem uma autoestima imensa, mas os homens que hoje comandam os melhores elencos do país deixam claro que profissionalmente são muito, mas muito inferiores a ele. As pífias atuações de Atlético Mineiro e Flamengo no domingo reforçaram, e muito, essa conclusão. Um time foi pífio, o outro patético", disse.

Com o empate, o Flamengo reduziu para 10 pontos a vantagem do Atlético-MG na liderança do Brasileiro. O Galo perdeu para o Atlético-GO. A equipe mineira tem dois jogos a mais em relação ao Rubro-Negro.