Publicado 18/10/2021 10:30

Rio - De olho nos títulos do Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo já iniciou o seu planejamento para 2022. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o zagueiro Bruno Viana deverá ser o primeiro a deixar o clube carioca ao fim da temporada.

Contratado por empréstimo ao Braga, de Portugal, até o fim do ano, o defensor dificilmente deverá permanecer. Considerado a última opção do elenco para posição, o jogador não conseguiu se firmar e será devolvido ao clube português ao fim de 2021.

Além disso, segundo o portal, o Flamengo já busca novas opções para a posição. Revelado no próprio rubro-negro, Samir, de 26 anos, que defende a Udinese, foi sondado, porém, os valores salariais acabaram assustando os dirigentes do clube carioca.

Bruno Viana foi a primeira contratação do Flamengo em 2021. O jogador, de 26 anos, entrou em campo em 29 jogos com a camisa do clube carioca e marcou uma vez pelo Rubro-Negro.