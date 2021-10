Renato Gaúcho - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 18/10/2021 10:00

Rio - O goleiro Hugo Souza foi realmente do céu ao inferno em pouco tempo de Flamengo. De peça fundamental na temporada passada, o jovem, de 22 anos, se tornou apenas a quarta opção no elenco atual. O pouco espaço fez, de acordo com informações do portal "Torcedores.com", o atleta querer deixar o Rubro-Negro.

Hugo Souza recebeu sondagens Ajax, Boavista e Udinese. No entanto, as conversas não avançaram para uma proposta. No momento, o jovem goleiro está atrás do titular Diego Alves, do reserva Gabriel Baptista e também de César, que se recuperou de contusão no joelho.

Além de ter perdido espaço no elenco atual, o Flamengo ainda planeja a contratação de mais um reforço para o setor, algo que demonstra que Hugo Souza dificilmente voltará a ter oportunidades. Na temporada passada, o jovem entrou em campo em 27 jogos, já na temporada de 2022, ele agarrou em apenas cinco partidas.