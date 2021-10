Decisão de Renato Gaúcho no Flamengo surpreende e vira alvo de críticas: 'Treinador limitado' - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 18/10/2021 15:32 | Atualizado 18/10/2021 16:43

Rio - No último domingo, jornalistas e comentaristas esportivos criticaram a decisão do técnico Renato Gaúcho após colocar o zagueiro Gustavo Henrique de centroavante na reta final da partida que terminou em um empate sem gols contra o Cuiabá, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Flamengo tem o elenco que tem pro Renato botar Gustavo Henrique de centroavante nos acréscimos de um jogo em que o time criou muito pouco contra o Cuiabá. É muito limitado", disse o jornalista e analista de desempenho Rodrigo Coutinho, do UOL Esporte.



Além dele, Cahê Mota, do portal "GE" destacou a mesma crítica contra a decisão do técnico Renato Gaúcho. "Flamengo termina o jogo com Gustavo Henrique de atacante. Não dá para normalizar, assim como foi no episódio do Rever pelo Atlético-MG".