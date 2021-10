Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 18/10/2021 16:01

Rio - Em busca de reforços para a base, o Flamengo fechou a contratação do meia-atacante Matheus Eduardo, filho do ex-jogador brasileiro, naturalizado croata, Eduardo da Silva. O atleta chega para atuar no time sub-10 do Rubro-Negro.

Matheus Eduardo fechou com o Flamengo após se aprovado em um período de avaliação. Antes do clube carioca, o meia-atacante jogou no Arouca FC, onde no mês passado brilhou na disputa da Copa Dente de Leite.

Eduardo da Silva fez sucesso no futebol europeu defendendo o Arsenal. Pela seleção croata, o atleta disputou a Copa do Mundo de 2014 e a Eurocopa de 2012. Ele defendeu o Flamengo em 2014 e 2015, sendo campeão estadual no seu primeiro ano pelo Rubro-Negro. Ao todo, Eduardo disputou 46 partidas e marcou 13 gols pelo Fla.