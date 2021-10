Marcos Braz - Alexandre Vidal / Flamengo

18/10/2021

Rio - O Atlético-MG não foi o único clube brasileiro a fazer pressão na CBF após a rodada do Brasileiro. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, se reuniu com dirigentes da entidade para abordar a arbitragem, além do calendário do futebol brasileiro e também os prejuízos que o Rubro-Negro teve com as convocações para as Eliminatórias.

No último jogo do Brasileiro, o Flamengo teve um gol anulado de Michael. Com o empate, o Rubro-Negro perdeu a oportunidade de voltar a defender apenas de si para ser campeão do Brasileiro. Com dois jogos a menos, o clube carioca, se vencesse, reduziria para oito pontos a vantagem do Galo na liderança e ainda contaria com o confronto direto para poder ultrapassar o clube mineiro.

Em relação ao debate sobre o calendário e as futuras convocações da seleção brasileira, Braz deseja reduzir os prejuízos do Flamengo em possíveis jogos da Seleção. Na primeira rodada tripla das Eliminatórias, o Rubro-Negro teve seus jogos adiados pela CBF. Porém, na segunda, o clube carioca acabou tendo que jogar sem quatro titulares, sendo dois convocados por Tite (Everton Ribeiro e Gabigol) e dois convocados por Chile e Uruguai (Maurício Isla e Arrascaeta).

Além disso, o calendário do futebol brasileiro também foi alvo da conversa. Disputando três competições ao mesmo tempo e com jogos adiados, o fim de ano promete ser extremamente desgastante para o Flamengo, que deverá encarar uma verdadeira maratona de jogos nas últimas semanas.