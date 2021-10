Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 18/10/2021 16:24

Rio - De olho em fortalecer a sua base, o Flamengo acertou com mais um reforço. O lateral-esquerdo Rafael Castro, de 16 anos, que estava no Boavista, do Rio de Janeiro, é a nova contratação do clube carioca. Ele assinou contrato de três anos.

Rafael tem passagem pelo Fluminense e completa 17 anos em dezembro. O atleta passou por um período de avaliação e foi aprovado para defender o Flamengo.

Reforço do Rubro-Negro para a base, o jogador se destaca pela excelente visão de jogo e pelo bom passe. Recentemente, o clube carioca contratou o Gabriel Jesus, de 17 anos, que estava na base do Palmeiras.