Renato Abreu rasga elogios a Andreas Pereira no Flamengo e compara estilo de cobrança de falta - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/10/2021 18:54

Rio - Em entrevista ao portal "LANCE", o ex-jogador Renato Abreu, mais conhecido como o "Urubu-Rei", exaltou o gol na cobrança de falta do meia belgo-brasileiro Andreas Pereira pelo Flamengo, na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, comparou o estilo na batida da bola com o jogador rubro-negro.

"Bonito gol. Muitos torcedores compararam sim (os estilos das cobranças). Recebi muitas mensagens na minha rede social falando sobre o gol, comparando o gol com o meu, a batida. São batidas um pouquinhos diferentes, a dele é um pouquinho mais moderna, a minha era um pouquinho mais reta, só que cheio de efeito também, porém era uma batida de longe", disse o ex-jogador Renato Abreu, que completou:

"Coincidentemente, eu queria falar com vocês também sobre o meu gol contra o Juventude no Maracanã. Foi um gol de longe também, e a bola pegou muito efeito como a dele. Se isso é uma coincidência eu não sei, mas foram dois gols realmente muito bonitos", concluiu Renato Abreu, ao portal LANCE.

Na próxima quarta-feira (20), o Flamengo enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. No dia 23, volta a disputar o Campeonato Brasileiro e, dessa vez, contra o Fluminense, às 19h, no Maracanã. Na tabela da Série A, o Rubro-negro está na vice-liderança e soma 46 pontos.