Narrador do Grupo Globo critica atuação do Flamengo contra o CuiabáFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 18/10/2021 17:34

Rio - Nesta segunda-feira (18), o narrador Luís Roberto, criticou a atuação do Flamengo no empate sem gols contra o Cuiabá, no último domingo, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comentarista diz que o Rubro-negro perdeu mais uma chance de encostar no líder Atlético-MG.

"Nessa rodada o Flamengo se deu mal. Assim como, na rodada que o Atlético-MG empatou com a Chapecoense, e o Flamengo empatou com o Bragantino, com muitos desfalques. O Rubro-Negro também deixou escapar uma grande chance quando perdeu para o Grêmio em casa, quando o rival vivia seu pior momento na competição. Com o empate de ontem no Maracanã, foram ao todo 3 chances desperdiçadas", disse Luís Roberto, no Seleção SporTV.



"Agora, ano passado o Flamengo teve os mesmo problemas, com contusões e perda de jogadores. Assim, o título ia ficando para o Internacional, porém na reta final a diferença encurtou e o Flamengo se tornou campeão. Então, apesar da vantagem do Atlético-MG, ainda tem muito campeonato. Não da pra garantir o resultado", concluiu o narrador do Grupo Globo.



Na próxima quarta-feira (20), o Flamengo enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. No dia 23, volta a disputar o Campeonato Brasileiro e, dessa vez, contra o Fluminense, às 19h, no Maracanã. Na tabela da Série A, o Rubro-negro está na vice-liderança e soma 46 pontos.