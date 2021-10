Marcos Braz - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 19/10/2021 10:00

Rio - O Flamengo pode ter uma boa notícia envolvendo a disputa do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações da "ESPN Brasil", a CBF admite a possibilidade de acatar o pedido do clube carioca e não convocar jogadores do futebol brasileiro para as próximas partidas da seleção brasileira, que acontecem no próximo mês contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O vice de futebol Marcos Braz se reuniu com dirigentes da entidade para abordar o prejuízo do clube carioca que teve quatro desfalques na última rodada tripla das Eliminatórias. Além de Gabigol e Everton Ribeiro, convocados por Tite, o Rubro-Negro também perdeu Arrascaeta e Isla, que estavam com as seleções do Uruguai e do Chile.

De acordo com a ESPN, a sugestão já existia na cabeça da alta cúpula da CBF, principalmente após as muitas reclamações de dirigentes sobre os desfalques causados pelas convocações na reta final do Brasileirão. O técnico da Seleção, Tite, admitiu a possibilidade, já que a classificação do Brasil para a Copa de 2022 está praticamente confirmada. A tendência é de que o treinador libere os jogadores do futebol brasileiro.

De acordo com a "ESPN Brasil", a comissão técnica da Seleção ainda aguarda para avaliar a reação dos jogadores sobre o tema, já que muitos poderiam não querer abrir mão das convocações, ainda mais quando a lista de convocados para a Copa-2022 começa a se afunilar. Na última convocação, além dos jogadores do Flamengo, Tite convocou Weverton, do Palmeiras, Guilherme Arana, do Atlético-MG, e Edenílson, do Internacional.