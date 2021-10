Rogério Ceni - Alexandre Vidal / Flamengo

Meia Diego Ribas em ação pelo Flamengo Foto: Alexandre Vidal/Flamengo Rio - A volta de Rogério Ceni ao São Paulo gerou especulações sobre uma possível ida de Diego Ribas para o Morumbi. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, apesar de ainda não ter havido nenhuma conversa sobre o assunto, a contratação do camisa 10 do Flamengo não está totalmente descartada pelo clube paulista.

“Procurei dirigentes do São Paulo que asseguraram que ainda não tiveram conversas com o Rogério Ceni sobre reforços. Eles não descartam que o Rogério goste da ideia e possa pensar no Diego como reforço do São Paulo para 2022, mas essa conversa vai ficar para os próximos dias”, disse Nicola em seu canal no Youtube.

Diego tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro, mas já possui um acordo verbal para estender o vínculo por mais um ano. O meia, que era titular na época de Ceni, perdeu espaço após a chegada de Andreas Pereira e a volta de Thiago Maia após lesão.