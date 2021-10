Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 19/10/2021 16:02

Rio - Desfalque na última partida pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Pedro realizou parte da atividade desta terça-feira (19), viajará com o grupo e será relacionado para o jogo de ida contra o Athletico-PR, pela semifinal da Copa do Brasil.

Pedro dividiu o treinamento em duas partes. O camisa 21 realizou parte da atividade com o grupo e parte com a equipe de fisioterapia do Flamengo. Nas redes sociais, o Rubro-negro divulgou fotos do atacante já trabalhando com bola.

: @mcortesdasilva8 /CRF pic.twitter.com/tAoHePJFt7 — Flamengo (@Flamengo) October 19, 2021 Apesar da boa notícia, o técnico Renato Gaúcho ainda terá os desfalques de David Luiz, Bruno Henrique e Arrascaeta, que tratam lesões musculares.

Flamengo e Athletico fazem o primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. O jogo de volta será na próxima quarta (27), no mesmo horário, no Maracanã.