Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 19/10/2021 17:00

Rio - Após o tropeço do Flamengo contra o Cuiabá, Mauro Cezar Pereira, relembrou uma frase de Renato Gaúcho sobre o trabalho de Jorge Jesus em 2019 para criticar o atual técnico do Flamengo. Em participação no podcast "Posse de Bola", do portal "UOL", o jornalista cobrou o treinador pelo desempenho ruim do clube carioca.

"São profissionais muitíssimo bem pagos, com ótimos CTs, com ótimos profissionais a cercá-los, com elencos muito fortes para a nossa realidade, os melhores da América do Sul, salários em dia, todas as condições de trabalho, não falta nada, e lá atrás era a história 'com R$ 200 milhões é fácil'. Não é fácil não, não é todo mundo que é Jorge Jesus", afirmou.

Mauro Cezar detonou as atuações de Flamengo e Atlético-MG no último fim de semana. O Rubro-Negro empatou com o Cuiabá, no Maracanã, enquanto o Galo perdeu para o Atlético-GO, fora de casa.

"Foi uma vergonha o que Atlético-MG e Flamengo apresentaram nesse domingo para todo mundo ver. Futebol pobre, de técnicos sem capacidade de oferecer para as torcidas dos dois times aquilo que esses times deveriam oferecer pelos investimentos que estão nos dois elencos", disse.