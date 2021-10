Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

MaracanãGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/10/2021 17:06

Rio - A empresa OneFootball formalizou um acordo com a Kefler, detentora dos direitos da Copa do Brasil, e transmitirá as próximas partidas da competição já a partir desta quarta-feira (20) com as partidas de ida da semifinal. As transmissões serão apenas para o exterior e o acordo dura até o fim de 2022.

De acordo com o portal "Marketing Esportivo", a nova parceria irá exibir os jogos da Copa do Brasil para todo o mundo, com narrações e comentários em português. A expectativa é de que as exibições alcancem cerca de 100 milhões de usuários. Será o primeiro torneio brasileiro a integrar o grupo de transmissões da OneFootball.

A parceria começa a partir desta quarta-feira (20), com as transmissões de Flamengo x Athletico e Atlético-MG x Fortaleza, duelos válidos pela semifinal do torneio.