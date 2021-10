Flamengo X Palmeitas se enfrentam no estádio do Maracanã pela 1 rodada do Campeonato Brasileiro - Daniel Castelo Branco

Publicado 19/10/2021 18:13

Rio - O apresentador Benjamin Back não acredita em favoritismo na final da Libertadores. Durante o programa "Arena SBT", o âncora disse acreditar que o Palmeiras jogará "de igual para igual" com o Flamengo.

"O Palmeiras vai para a final de igual para igual, sim. Que o Flamengo é o melhor do Brasil, é. E acho que o Flamengo vai ser campeão, mas não são favas contadas. É um jogo só. O Flamengo foi campeão contra o River sem jogar nada. O jogo estava acabando 1 a 0 para o River e o Flamengo virou no fim", afirmou Benja.



Flamengo e Palmeiras se enfrentam no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.