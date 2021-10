Universidad do Chile goleou o Flamengo no Rio em 2011 - Reprodução

Publicado 19/10/2021 19:21

Rio - A Universidad do Chile decidiu recordar a goleada de 4 a 0 sobre o Flamengo, pela Copa Sul-Americana de 2011, no Engenhão, que completa dez anos nesta terça-feira. O clube fez uma publicação nas redes sociais relembrando a partida.

"#UnDíaComoHoy en 2011", escreveu.

No entanto, o time chileno acabou levando uma invertida de Marcelo Díaz, que esteve em campo naquela partida.

''#UnDiaComoHoy me fecharam as portas as portas e janelas'', comentou o jogador na publicação.

Marcelo sempre deixou claro que gostaria de encerrar sua carreira na La U. No entanto, após não renovar com o Racing, acabou não recebendo oferta da equipe chilena, mesmo com a comoção da torcida.