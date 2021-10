Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/10/2021 10:30

Rio - O interesse do Flamengo em comprar equipes na Europa vem repercutindo na imprensa do Velho Mundo. O jornal espanhol "As" noticiou a informação de que o clube carioca está próximo de comprar o Tondela, de Portugal. Porém, na hora de abordar o interesse do Rubro-Negro, a publicação cometeu uma gafe.

Ao citar os interesses do clube carioca o jornal colocou uma foto do Athletico-PR, adversário do Flamengo na busca pela vaga na decisão da Copa do Brasil. Sobre o interesse no clube português, a publicação lusitana "Record", afirmou que o Flamengo poderá gaster 50 milhões de euros, cerca de R$ 325 milhões.



Pouco tempo depois da gafe, a edição do jornal espanhol alterou a imagem da capa da matéria e colocou uma foto do Flamengo comemorando o título da Supercopa do Brasil de 2021, que foi conquistada sobre o Palmeiras, futuro adversário do clube carioca na final da Libertadores em novembro.