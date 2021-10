Andreas Pereira - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/10/2021 11:41

Rio - O técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, de 48 anos, falou sobre o meia Andreas Pereira e sobre o Flamengo. Em entrevista concedida à TNT Sports, o norueguês afirmou que acompanha o clube brasileiro e se disse feliz sobre o rendimento do meia, de 25 anos, que pertence ao clube inglês.

"Sim, nós acompanhamos. Claro que sim. Ele é um ótimo jogador e uma pessoa fantástica. Estou muito feliz por ele e por saber que está curtindo este momento. Para nós, a lógica foi: "Andreas, vá e mostre o quanto você é bom". Eu não poderia dar a ele tempo de jogo suficiente e sabemos da qualidade que ele tem. Quando acreditam nele, é um jogador da melhor qualidade, então estou feliz por ele", afirmou após a vitória do United sobre o Atalanta na Liga dos Campeões.

O treinador se disse feliz sobre o bom momento de Andreas no Flamengo e projetou o retorno do jogador ao United. Andreas está emprestado ao Flamengo até junho do ano que vem.

"A uma certa altura da carreira de um jogador, é importante ter tempo suficiente de jogo no mais alto nível. No ano passardo, Andreas foi emprestado e não jogou tanto. Na temporada anterior jogou muitas partidas conosco, e logo depois trouxemos o Bruno [Fernandes]. Estou feliz pelo Andreas agora e o veremos novamente em breve", disse. Sobre a possível volta do jogador, o norueguês ainda acrescentou. "Claro (que deseja a volta do jogador). Quando ele joga no nível que pode, é um jogador de alta qualidade", finalizou.