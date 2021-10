Andreas Pereira - Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - O árbitro Luiz Flavio de Oliveira relatou uma confusão na arquibancada durante a partida entre Flamengo e Athletico-PR, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira, por um motivo inusitado. Segundo ele, o tumulto teve início após um torcedor do Furacão pedir a camisa de Hugo Souza, goleiro reserva do time carioca.

De acordo com a súmula, a confusão teve início após o apito final. Segundo a arbitragem, após o homem pedir a camisa, “outros torcedores passaram a hostilizá-lo e jogaram a referida camisa no gramado, gerando um tumulto na arquibancada”. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Dentro de campo, Flamengo e Athletico-PR empataram em 2 a 2. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.