GabigolFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 21/10/2021 14:19

Nesta quinta-feira, o STJD absolveu Gabigol, do Flamengo, por ter chamado o futebol brasileiro de "várzea". O fato aconteceu após o atacante ser expulso da partida contra o Internacional, pela 15ª rodada do Brasileirão, no dia 8 de agosto. O camisa 9 não gostou de ter sido mandado embora para os vestiários mais cedo e câmeras no Maracanã flagraram o desabafo, que também foi ouvido pelo auxiliar.



- STJD absolveu o Gabriel por ter falado Várzea. Pegou um jogo por ter batido palmas. Portanto, está livre para jogar, porque já cumpriu a punição. Vamos em frente - comemorou o vice-presidente Geral e da Procuradoria Geral do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches.



RELEMBRE O CASO



Após a vitória do Internacional sobre o Flamengo por 4 a 0, o árbitro da partida, Paulo Roberto Alves Júnior, explicou, na súmula, os cartões dados a Gabriel Barbosa. O atacante rubro-negro acabou expulso aos 17 minutos do segundo tempo, após "bater palmas de forma irônica, por diversas vezes, em direção ao árbitro."



Confira, abaixo, as justificativas dadas pelo árbitro para a aplicação do cartão amarelo e do consecutivo cartão vermelho dado a Gabigol, respectivamente.



"- Chutar a bola para longe ou carrega-la com as mãos depois de o árbitro ter paralisado o jogo - Com a partida paralisada, chutar a bola para longe em forma de protesto contra a decisão da arbitragem."



"- Por após receber uma advertência com cartão amarelo, bater palmas de forma irônica, por diversas vezes, em direção ao árbitro. o mesmo atleta, quando saia do campo de jogo proferiu as seguintes palavras: " isso é uma piada! por isso que o futebol brasileiro é essa várzea!", o que foi ouvido pelo assistente número um, sr. victor hugo imazu dos santos."

No dia seguinte, 9 de agosto, Gabi foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e poderia pegar até seis jogos de suspensão. Na época, a Procuradoria o enquadrou duas vezes no artigo 258, §2º,II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.



Assim, enquanto esperava o julgamento, ele cumpriu suspensão automática pela expulsão na partida contra o Sport, pela 16ª rodada do Brasileirão.



No dia 17 de setembro, o STJD julgou e condenou Gabigol a dois jogos de suspensão. Entretanto, o clube agiu rápido e conseguiu um efeito suspensivo para que ele ficasse à disposição de Renato Gaúcho para a partida contra o Grêmio, que foi válida pela 21ª rodada do Brasileirão.



Com a decisão desta quinta-feira, Gabigol fica livre para defender o Flamengo, uma vez que já cumpriu a suspensão automática contra o Sport.