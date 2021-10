Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/10/2021 15:30 | Atualizado 21/10/2021 15:33

Rio - Nesta quinta-feira (21), o narrador Silvio Luiz, da Rede TV, comentou sobre a ausência do meia Arrascaeta no empate do Flamengo por 2 a 2 contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Além disso, criticou a defesa rubro-negra e destacou que "tomam gol de cabeça desesperadamente".

"Alguém duvida que o Flamengo vai entregar o ouro para o Athletico-PR, no Maracanã? Alguém acredita que o Fortaleza consiga fazer quatro (gols) no Atlético-MG, mesmo em Fortaleza? Acho que não tem a menor dúvida que seja Flamengo e Atlético-MG. Apesar do Renato (Gaúcho) ter reclamado que não treinou. Ele reclamou do campo, que está sem treinar e que o time está cansado. A defesa do Flamengo não muda, mesmo com a troca de treinador, continuam tomando gol de cabeça desesperadamente. Agora, é verdade que o Arrascaeta faz uma falta 'desgraçada' nesse time do Flamengo", disse o narrador Silvio Luiz, da Rede TV.

Na próxima quarta-feira (27), o Flamengo enfrenta o Athletico-PR, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Antes disso, o Rubro-negro enfrenta o Fluminense, neste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.