Denílson - Reprodução

DenílsonReprodução

Publicado 21/10/2021 15:41

Rio - O ex-jogador Denílson afirmou em participação no programa "Jogo Aberto", da Band, que na sua opinião o Flamengo foi ajudado pela arbitragem no empate contra o Athletico-PR. No entanto, o pentacampeão não se referiu ao polêmico pênalti marcado em Rodrigo Caio no fim do jogo, mas sim, no primeiro gol rubro-negro marcado por Thiago Maia.

"Eu ainda tenho a sensação de que traçaram a linha na hora do chute do Gabigol. Eu acho que tava impedido no toque do Arão”, comentou o ex-atacante. "Tem que confiar na tecnologia. Aí não é caso de interpretação”, rebateu Renata Fan.

Já em relação ao pênalti que selou o empate do Flamengo, tanto Renata Fan, quanto Denílson concordaram com a decisão do VAR e da arbitragem da partida em Curitiba.

"Decisão correta. Eu marcaria com convicção se fosse árbitra. Quem bom que o VAR chamou”, disse Renata Fan. “Decisão corretíssima. Da mesma maneira eu também teria dado pênalti contra o Cuiabá, que também foi na reta final do jogo. Fora da área todo juiz dá falta neste tipo de lance. Essa falta de critério da arbitragem acaba irritando", afirmou.