Partida do Flamengo dá mais ibope em SP do que clubes paulistas pela Libertadores no SBT Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 21/10/2021 15:53 | Atualizado 21/10/2021 15:57

Rio - Na última quarta-feira, o empate entre Flamengo e Athletico-PR, por 2 a 2, na Arena da Baixada, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, rendeu mais ibope em São Paulo para a Globo, do que equipes paulistas na Libertadores pelo SBT. A informação é do portal "Notícias da TV".

O confronto de rubro-negros registrou 19,2 pontos no ibope na Grande São Paulo. Pelo SBT, o duelo da semifinal entre Atlético-MG e Palmeiras, pela Libertadores, em setembro, rendeu em média 17,6 pontos. Além disso, o clássico entre São Paulo e Palmeiras, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, entregou 16,5 pontos.

Na próxima quarta-feira (27), o Flamengo enfrenta o Athletico-PR, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Antes disso, o Rubro-negro enfrenta o Fluminense, neste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.