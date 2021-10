Michael comemora com jogadores do Flamengo o gol de Thiago Maia - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/10/2021 16:29

Rio - Foi por pouco, mas o Flamengo conseguiu evitar a derrota na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Athletico-PR. No entanto, no intervalo da partida, uma atitude do atacante Michael chamou bastante atenção do repórter da Rede Globo, Eric Faria. Após abordar o retorno da equipe comandada por Renato Gaúcho para o segundo tempo, ele revelou o papo que teve com o jogador.

"Perguntei ao Michael o que o Renato disse que eles tinham que fazer. Ele falou que era pra fazer a mesma coisa do primeiro tempo e depois fez um cafuné na minha cabeça. O Michael é muito doido", contou Eric Faria.

Michael foi um dos principais jogadores do Flamengo na partida, mas acabou sendo substituído por Renato Gaúcho. Com o empate por 2 a 2, as duas equipes precisam vencer no Rio para se classificarem para a final. Em caso de novo empate, a disputa da vaga será nas penalidades.