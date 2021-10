Presidente Rodolfo Landim e vice de futebol Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Presidente Rodolfo Landim e vice de futebol Marcos BrazAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 22/10/2021 09:24

Thiaguinho, atacante do Flamengo Divulgação Rio - Um dos principais nomes do elenco sub-20 do Flamengo, o atacante Thiaguinho vem despertando interesse no exterior. Segundo o canal "Flazoeiro", o jogador está na mira do New England Revolution, clube que disputa a Major League Soccer, dos Estados Unidos.

De acordo com o veículo, as chances de investida na próxima janela são grandes. Um scout do clube americano, inclusive, acompanhou o clássico entre Flamengo e Vasco, pelas quartas de final do Brasileirão sub-20.

Thiaguinho chegou ao Flamengo em 2019, contratado junto ao Náutico. Na época, o valor do negócio não foi revelado.