Torcedor invadiu a partida entre Athletico-PR e FlamengoReprodução

Publicado 21/10/2021 17:54

Curitiba - A Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe) concluiu, na tarde desta quinta-feira, que o homem que invadiu o gramado na partida entre Athletico-PR e Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil, era torcedor do Coritiba. A informação é do "UmDois Esportes".

Por conta da invasão, o torcedor foi proibido pelo Juizado Especial Criminal (Jecrim) de comparecer jogos do Athletico e do Coxa até o fim do ano. Ele será obrigado a se apresentar na delegacia no dia em que as partidas acontecerem.

"Nós entramos no Facebook dele e vimos a foto do distintivo do Coritiba. Nós o questionamos, mas ele se enrolou para explicar. Ele é um rapaz com baixas condições financeiras. E o ingresso custava R$ 150, mais o teste de Covid-19, que sai por pelo menos R$ 50. Então nós acreditamos até que alguém pagou esses valores para ele entrar no estádio. Eu nunca vi nada igual em mais de 40 anos de carreira", disse o delegado Luiz Carlos de Oliveira.

A invasão aconteceu no intervalo da partida. O torcedor deu "olé" em alguns seguranças e só conseguiu ser parado por meio de um carrinho.