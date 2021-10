Gabigol - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/10/2021 19:10

Rio - A atuação do Flamengo diante do Athletico-PR, pela semifinal da Copa do Brasil, na última quarta-feira, não agradou ao apresentador André Rizek. Durante o programa "Seleção SporTV", o jornalista afirmou que o Rubro-Negro já não apresenta mais o futebol que jogou em outros momentos da temporada.

"Quando eu comparo Flamengo com o próprio Flamengo, não quero dizer que tem que jogar igual ao time de 2019, mas que eu já vi do que esse time é capaz. E não é que eu vi em um passado muito distante. Esse Flamengo foi no Allianz Parque e deu no Palmeiras sem dó, jogando um futebol espetacular. Esse time pode muito e nos acostumou a ver um patamar de futebol muito acima da média", disse Rizek.

"O Flamengo tem sido, nos últimos jogos, um time mais comum do que um time de outro patamar. Por exemplo, um time que não conseguiu arrumar alternativas para derrotar o Cuiabá, um time que ontem, no meu entendimento, poderia ter perfeitamente perdido o jogo, porque eu acho esse pênalti bem questionável", completou.