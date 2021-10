Arrascaeta - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 22/10/2021 10:44 | Atualizado 22/10/2021 10:54

Rio - Com a temporada na sua reta final, o Flamengo - que disputa três competições atualmente - vem sofrendo com as lesões no elenco. Um dos principais desfalque é o meia uruguaio Arrascaeta, o qual o departamento médico rubro-negro corre contra o tempo para recuperá-lo. Pelas redes sociais, o camisa 14 compartilhou sua evolução e tranquilizou os torcedores.

Em seu perfil pessoal, o meia publicou uma foto acompanhado de Mario Galbi Peixoto, fisioterapeuta do Flamengo, e disse: "Passo a passo com o fera". Além de Arrascaeta, o clube carioca também compartilhou um vídeo da evolução do jogador na tarde da última quinta-feira.

Bora conferir na FlaTV como foi o treino desta quinta: https://t.co/mlWOojG2dR#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/m45Nr0s2Dk — Flamengo (@Flamengo) October 22, 2021 Além do uruguaio, Bruno Henrique também se lesionou praticamente no mesmo período. No entanto, a recuperação do atacante, que era de grau um, foi mais rápida e já retornou às atividades em campo e é esperado que retorne antes de Arrascaeta - que tem lesão grau dois.

Sem ambos, o Flamengo entra em campo para o clássico contra o Fluminense, neste sábado. A partida, válida 28ª rodada do Brasileirão, será no Maracanã e está marcada para acontecer às 19h.