Gerson - Alexandre Vidal / Flamengo

Gerson Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/10/2021 12:16

Rio - Ex-jogador do Flamengo, o meia Gerson não vive seus melhores dias no Olympique de Marselha. Criticado por torcedores, o jogador que, de acordo com informações da imprensa local, está isolado no grupo do clube francês, tem intensificado as conversas com ex-companheiros de equipe nas redes sociais.

Logo após o empate entre o Flamengo e o Athletico-PR pela Copa do Brasil, Gerson comentou em uma publicação de Filipe Luís. O meia aproveitou para exaltar o lateral-esquerdo. Na resposta, o veterano manifestou sua saudade do ex-companheiro de clube.



A relação entre os dois começou bem antes do Flamengo. Em entrevista à "FlaTV", Filipe Luís afirmou que enfrentou Gerson em um confronto entre Roma e Atlético de Madrid. Na ocasião, o veterano foi alertado sobre a qualidade do jogador e precisou ter atenção especial com o jovem.

"Conheci o Gerson quando tive um jogo pelo Atlético de Madrid contra a Roma, e ele tinha acabado de fazer um grande jogo contra o Chelsea. O (Diego) Simeone passou uma semana só de vídeo do Gerson. Entramos em campo preocupados", disse.

Além de Filipe Luís, o jogador também interagiu recentemente com o goleiro Hugo Souza, que faz parte do elenco rubro-negro e o zagueiro Nathan, que atualmente defende o Bragantino, mas jogou no Flamengo até o começo de 2021.