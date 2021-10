Rogério Ceni - Daniel Castelo Branco

Publicado 22/10/2021 12:06

Rio - O Flamengo vem deixando a desejar em suas atuações nas últimas partidas. Para o apresentador Milton Neves, o desempenho recente deixa claro que o clube errou ao trocar Rogério Ceni por Renato Gaúcho no comando da equipe.

“Eu "berrei" em todas as minhas tribunas, em julho deste ano, que o Flamengo estava cometendo enorme bobagem ao demitir o vencedor Rogério Ceni. Renato Gaúcho é bom técnico, mas de estilo completamente diferente. Com Ceni, todo mundo - incluindo as estrelas - precisava cumprir rigorosamente funções táticas. Já com Portaluppi, mais motivador, o Fla virou uma equipe mais intuitiva - o que até que é possível fazer com um grupo tão bom quanto o rubro-negro”, escreveu Milton Neves em seu blog no "UOL".

“A cada dia o flamenguista é obrigado a concordar que foi uma enorme barbeiragem trocar Ceni por Renato. Com Ceni, estaria mais correto e seguro. Ceni, hoje muito feliz no São Paulo, teria deixado o Mengão muito mais seguro para esses momentos de decisão do que Renato”, completou.