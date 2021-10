Comentarista da ESPN afirma que Gabigol faz menos falta que Arrascaeta e Bruno Henrique - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 22/10/2021 16:54

Rio - Nesta sexta-feira (22), os comentaristas Abel Neto, Celso Unzelte e Raphael Prattes, da ESPN, debateram sobre a ausência de jogador que causa mais impacto para o Flamengo. Entre Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, os jornalistas concordaram que não há uma peça de reposição à altura do meia-atacanta uruguaio.

"Dos chamados reservas, quem tem jogado melhor é o Michael, que está substituindo o Bruno Henrique. A reposição melhor é do Pedro no Gabigol, mas quem está melhor no momento é o Michael", disse o comentarista Raphael Prattes, no programa 'F360BR', da ESPN.



"É uma pergunta dificílima. Pensando se a final da Libertadores fosse amanhã e precisasse tirar um jogador desses três. É um desafio absurdo porque os três jogam muito. Eu ia pensar que para o Bruno Henrique, tem o Michael, pro Gabigol tem o Pedro e pro Arrascaeta tem o Vitinho ou algum outro, aí eu escolho tirar o Gabigol, um monte de gente vai me massacrar, se escolher o Arrascaeta e Bruno Henrique também. Então, eu escolheria o Gabigol porque tem o Pedro", destacou o comentarista Abel Neto, no programa 'F360BR', da ESPN.



"O Arrascaeta é o que mais mexe no jeito de jogar. Tem solução para jogar sem o Bruno Henrique, tem solução pro Gabigol, mas pro jeito de jogar, não tem um outro Arrascaeta. Tem que se pensar em duas coisas: primeiro é na hora que for montar o elenco, olhar isso com mais carinho, olhar para um jogador com essa característica para ter a opção do reserva. Segundo é achar um outro jeito de jogar sem o Arrascaeta porque o Renato ainda não achou", opinou o comentarista Celso Unzelte, no programa 'F360BR', da ESPN.

Neste sábado, o Flamengo enfrenta o Fluminense, às 19h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Rubro ocupa a vice-liderança e soma 46 pontos.