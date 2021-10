Pedro - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/10/2021 16:15

Rio - Na última semana, o nome de Pedro, atacante do Flamengo, apareceu como possível contratação para o Palmeiras. No entanto, as chances do centroavante rubro-negro trocar de clube no Brasil é bem pequena. De acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, a multa do atleta, de 24 anos, para equipes do futebol nacional é de quase R$ 900 milhões.

Pedro foi adquiro pelo Flamengo em definitivo no fim do ano passado. O Rubro-Negro contratou o jogador, que foi revelado pelo Fluminense, após negociação com a Fiorentina. Com vínculo até o fim de 2025, Pedro tem uma multa no valor de 100 milhões de euros (R$ 657,42 milhões) para clubes do exterior. No entanto, se alguma equipe do Brasil quiser contratar o atleta, o valor é ainda maior: 130 milhões de euros (cerca de R$ 854,65 milhões).



Nestes valores é muito improvável que o Palmeiras consiga ter condições financeiras de contratar Pedro. O Verdão teria que chegar a um acordo mais em conta com o Flamengo. No entanto, mesmo na reserva, o atacante não demonstra interesse de deixar o Flamengo e vestir a camisa de outro clube do país.

Pedro chegou ao Flamengo em 2020, emprestado pela Fiorentina e acabou comprado pelo Rubro-Negro no fim do ano. Nesta temporada, o atacante entrou em campo em 42 partidas e fez 18 gols com a camisa do clube carioca.