Arrascaeta - Alexandre Vidal / Flamengo

ArrascaetaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/10/2021 14:55

Rio - Nesta sexta-feira (22), o comentarista Leonardo Miranda, analisou os erros cometidos pelo Flamengo nas últimas partidas com a ausência do meia-atacante Arrascaeta. Durante o programa "Redação SporTV", o analista de desempenho destaca a contribuição que o jogador uruguaio agrega ao Rubro-negro.

"Os volantes do Flamengo, Arão, Andreas, Diego, Thiago Maia, enfim, se aproximam. Mas o espaço que o Arrascaeta normalmente preenche ou o Everton Ribeiro, que jogou no meio da semana, mas não está tendo sequência, esse espaço, o Flamengo está pecando em ocupar. Falta ainda uma ocupação melhor desse espaço logo na frente dos volantes, esse espaço entre as linhas do time adversário. Quando o Pedro sai da área, e tem muita qualidade para fazer isso, ele faz o movimento e recebe a bola. Só que normalmente alguém tem que preencher o espaço deixado para ele. Esse espaço era preenchido pelo Gabigol, pelo Bruno Henrique, pelo Arrascaeta. E sem eles, o time do Flamengo não consegue ocupar esses espaços mais à frente", disse o comentarista Leonardo Miranda.



"Esse é um dos problemas do time sem o Arrascaeta. Não é apenas pela ausência do Arrascaeta. Coletivamente, o Flamengo vem decaindo. Tem ainda uma questão daquelas goleadas do Renato serem no segundo, com um time de muito contra-ataque, o Michael cresceu muito de rendimento assim. O Flamengo está enfrentando um cenário que o técnico Renato não enfrentou ainda, que é passar por essa defesa fechado como do Cuiabá, na semana passada, e do Athletico-PR no meio da semana. É natural que todos os times vão enfrentar o Flamengo assim. Para criar espaço, precisa de qualidade, movimentação e de sincronia", concluiu o analista de desempenho, no Redação SporTV.



Neste sábado, o Flamengo enfrenta o Fluminense, às 19h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Rubro ocupa a vice-liderança e soma 46 pontos.