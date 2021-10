Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/10/2021 18:07

Rio - O meia-atacante Fábio Mondoni, de 16 anos, é o novo reforço do Flamengo. O jovem chega ao Ninho do Urubu, após ter passagem pelas divisões de base do Palmeiras, clube pelo qual conquistou os títulos do Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-13. Nos últimos anos, o atleta estava morando na Itália. O vínculo de Fábio Mondoni com o Flamengo é válido até dezembro de 2023.



"Enorme satisfação em vestir essa que é uma das camisas mais pesadas do futebol mundial. Com certeza a realização de um sonho de todo atleta assinar um contrato profissional! Agradeço ao Flamengo pela confiança e podem ter certeza que vou dar tudo de mim com esse manto. Grato muito a Deus pela oportunidade! Obrigado também a minha família e ao meu staff por todo o suporte", publicou o meia Fábio Mondoni, reforço dos "Garotos do Ninho".

Fábio Mondoni deixou o Palmeiras no primeiro semestre de 2019, quando se mudou para a cidade de Turim, na Itália, acompanhado dos pais e irmão.