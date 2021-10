Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 23/10/2021 09:00

Rio - O Flamengo acertou a contratação de mais um reforço para a base. De acordo com informações do canal "Flazoeiro", o lateral-esquerdo Christian Duque, de 14 anos, vai reforçar a equipe sub-14 do Rubro-Negro. O jogador estava no Cruzeiro.

Segundo informações do canal, o jovem se destaca pela qualidade técnica, pelo bom passe e pela velocidade. Antes de defender o Cruzeiro, Christian Duque já havia atuado pelo Madureira.



Ainda de acordo com o "Flazoeiro", o novo reforço do Flamengo se inspira em Ramon, lateral-esquerdo revelado na base do Rubro-Negro, que atualmente faz parte do elenco profissional do clube carioca.

Esta não é a primeira contratação recente do Rubro-Negro para a posição na base. O lateral-esquerdo Rafael Castro, de 16 anos, que estava no Boavista, do Rio de Janeiro, chegou ao clube carioca recentemente. Além dele, o clube carioca contratou há poucos dias o Gabriel Jesus, de 17 anos, que estava na base do Palmeiras.