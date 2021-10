Marcos Braz - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 23/10/2021 14:18 | Atualizado 23/10/2021 14:23

Rio - Após o empate do Flamengo por 2 a 2 contra o Athletico-PR, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, na última quarta-feira, a torcida rubro-negra criticou bastante o desempenho do zagueiro Léo Pereira. Além disso, alguns torcedores pediram para o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, rescindir o contrato do atleta.

Em janeiro de 2020, o jogador saiu do Athletico-PR e assinou contrato com o Rubro-negro até 2024. Léo Pereira era um desejo antigo da diretoria rubro-negra e chegou ao Flamengo com a missão de substituir o zagueiro Pablo Marí, que se transferiu para o Arsenal.

Neste sábado, o zagueiro pode ser relacionado para o confronto do Flamengo contra o Fluminense, às 19h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro ocupa a segunda colocação e soma 46 pontos.

Em nenhum clube no mundo, não existe seu zagueiro titular ser o DAVID LUIZ e o reserva o LÉO PEREIRA.



Se é que o Léo Pereira ainda pode ser chamado de zagueiro, o cara não tem tempo de bola tem. — Paixão RubroNegra (@Urubudailha) October 21, 2021