Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 23/10/2021 11:56

Rio - Na última sexta-feira, o técnico Renato Gaúcho esboçou no último treino do Flamengo a provável equipe que enfrentará o Fluminense, neste sábado (23), às 19h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com os desfalques de Arrascaeta, David Luiz, Gabigol, Bruno Henrique, contundidos, e Filipe Luís, suspenso, o técnico Renato Gaúcho montou a equipe com Vitor Gabriel, Diego, Thiago Maia, Renê e Gustavo Henrique. O atacante Pedro ainda sente incômodo no joelho direito e está fora do confronto contra o Fluminense.

Flamengo deve entrar em campo contra o Fluminense com: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Renê; Thiago Maia, Diego, Andreas, Everton, Michael e Vitor Gabriel.