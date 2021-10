Jogador do Flamengo assume nova namorada e divulga nas redes sociais

Rio - Na última sexta-feira (23), o goleiro Hugo Souza, do Flamengo, divulgou em suas redes sociais o pedido de namoro para a Evelyn. Na publicação, o jogador contou a história do casal e se declarou para a amada. Alguns companheiros de elenco parabenizaram o atleta.

"Por acreditar no meu ministério, na minha devoção a Deus, no meu caráter, que por algumas vezes foi falho nesse período, e principalmente em nós", disse o goleiro Hugo, em suas redes sociais.



O goleiro não entra em campo desde a vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre a LDU, pela fase de grupos da Libertadores, no dia 4 de maio deste ano. Na partida, Hugo entrou aos 46 minutos de jogo para substituir Diego Alves, que deixou o campo sentindo desconforto.

Com Diego Alves à disposição do técnico Renato Gaúcho, o goleiro Hugo Souza não deverá entrar em campo, mas estará presente para o confronto do Flamengo contra o Fluminense, neste sábado, às 19h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Relatar erro