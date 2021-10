RENATO GAÚCHO - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/10/2021 12:39

Rio - A derrota do Flamengo para o Fluminense fez o técnico Renato Gaúcho sofrer ainda mais com a pressão no comando do clube carioca. O jornalista Mauro Cezar Pereira disparou contra o comandante e criticou a decisão da diretoria do clube carioca de ter contratado o ex-comandante do Grêmio para a função.

"Havia um desgaste entre Ceni e pessoas do Flamengo? Sim. Não necessariamente jogadores. Havia o setor que escalava a zaga do Grêmio no Sport, por exemplo… Queriam demitir o técnico? Ok, sem problemas. Mas por que foram buscar o que tomou de 5-0 e foi mal nos dois últimos anos?", escreveu em seu perfil oficial no Twitter.

Após a derrota para o Fluminense, o Flamengo entra em campo contra o Athletico-PR, no meio de semana, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O clube carioca precisa de uma vitória para avançar para a final da competição.