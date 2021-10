Renato minimiza derrota do Flamengo para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Renato minimiza derrota do Flamengo para o Fluminense, pelo Campeonato BrasileiroFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 24/10/2021 10:17 | Atualizado 24/10/2021 10:20

Rio - No último sábado (23), o Flamengo perdeu por 3 a 1 para o Fluminense, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Renato Gaúcho minimizou a derrota e aproveitou para ligar o sinal de alerta para a Copa do Brasil e da Libertadores.

"Satisfeito pelos problemas que a gente vem tendo. Desfalques de jogadores na Seleção, no departamento médico. Mesmo assim, o Flamengo em três competições. Está na final da Libertadores, temos 90 minutos para colocar o clube em outra final na quarta-feira e estamos brigando no Brasileiro. Está cada vez mais difícil, mas qual clube joga e vence as três competições?", disse o técnico Renato Gaúcho.

"Temos coisas para melhorar, para corrigir, mas ninguém leva em consideração os problemas que estamos tendo. A gente sabe o que está passando. A cada três dias, o Flamengo tem obrigação de ganhar para ficar vivo nas competições. E nenhum time no mundo disputa três competições ao mesmo tempo e vence as três, é muito difícil. Quem tudo quer, nada tem. E os outros clubes que estão disputando só o Brasileiro? Poderíamos estar melhor no Brasileiro? Sim, mas ninguém quer saber dos nossos problemas no dia a dia", concluiu.

Na próxima quarta-feira (27), o Flamengo vira a chave para enfrentar o Athletico-PR, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. No primeiro confronto de rubro-negros, o carioca arrancou o empate por 2 a 2 nos acréscimos.