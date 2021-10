Pedro será submetido a uma cirurgia no joelho direito e não tem previsão de volta ao Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Pedro será submetido a uma cirurgia no joelho direito e não tem previsão de volta ao FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/10/2021 21:12

Rio - Com uma lesão no menisco do joelho direito, Pedro será submetido a uma artroscopia nesta segunda-feira, às 19h, num hospital na Zona Sul do Rio. O Flamengo confirmou o procedimento em comunicado divulgado na noite deste domingo, mas o departamento médico não estabeleceu uma previsão de tempo para a recuperação do atacante.

Pedro se machucou na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, no dia 13 deste mês, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No jogo seguinte, no empate sem gols com o Cuiabá, Pedro foi poupado, mas foi mas entrou no segundo tempo do empate com o Athletico, pela semifinal da Copa do Brasil, e de pênalti, garantiu o empate em 2 a 2, na Arena da Baixada.

Baixa no Fla-Flu, o camisa 21 está fora do segundo embate contra o Furacão, quarta-feira, às 21h, no Maracanã. O desafio de Pedro será se recuperar a tempo para a decisão da Libertadores, contra o Palmeiras, dia 27 de novembro, em Montevidéu.