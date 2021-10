Márcio Tannure é o chefe do DM do Flamengo - Reprodução

Márcio Tannure é o chefe do DM do Flamengo Reprodução

Publicado 25/10/2021 11:19

Rio - A lesão no joelho direito que levará Pedro a passar por uma operação na região foi divulgada pelo Flamengo no último domingo. No entanto, o jogador, de 24 anos, já sofria com dores desde a última semana e acabou enfrentando o Athletico-PR, na última quarta-feira. De acordo com informações da "ESPN Brasil", a demora do departamento médico em informar a gravidade da contusão acabou irritando Pedro.

De acordo com informações da "ESPN", o clube não informou o exame de Pedro após a vitória sobre o Juventude por 3 a 1 e preferiu retardar a informação de que o atleta precisaria operar. A divulgação só teria acontecido após uma pressão do jogador do Flamengo.

Segundo a emissora, o Rubro-Negro afirma que participou em conjunto da decisão da cirurgia, mas foi Pedro quem decidiu ir atrás de um profissional de fora e optou pelo processo cirúrgico. O clima não é dos melhores no Ninho do Urubu.



O Flamengo trabalha com um prazo de recuperação bem menor: cerca de duas a três semanas, fazendo com que o atacante rubro-negro retorne a tempo da final da Libertadores, que acontece no dia 27 de novembro.