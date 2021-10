O técnico Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 25/10/2021 11:00

Rio - O título do Campeonato Brasileiro parece cada vez mais distante do Flamengo. De acordo com informações do portal "Infobola", o clube carioca viu as suas chances matemáticas caírem de 8% para 4% com a derrota para o Fluminense no último sábado.

O Atlético-MG, que derrotou o Cuiabá, e aumentou a sua distância na liderança do Campeonato Brasileiro aparece com 94% de chances de ser campeão. Além do clube carioca e do Galo, Fortaleza e Palmeiras ainda têm chances remotas de 1%.

No próximo fim de semana, Flamengo e Galo vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Uma vitória colocaria o clube carioca novamente na briga pelo título da competição.