Publicado 25/10/2021 09:00 | Atualizado 25/10/2021 13:07

Rio - Sem vencer há três jogos, o Flamengo e principalmente o técnico Renato Gaúcho vem recebendo muitas críticas. Em seu perfil oficial no Twitter, Mauro Cezar Pereira afirmou que o com o treinador, o Flamengo terá muitas dificuldades de ser campeão do Brasileiro.

Caso Renato ganhe um ou dois títulos no mata-mata, isso será consequência da qualidade do elenco e da fragilidade dos rivais, também comandados por treinadores fracos. O Flamengo não poderia, jamais, planejar 2022 em função disso. — Mauro Cezar (@maurocezar) October 24, 2021

"O Atlético tem o título nas mãos. Se o Flamengo parecia capaz de lutar pela taça, fica claro que com Renato isso beira o impossível. Pode ganhar títulos no mata-mata, mas como treinador está muito abaixo do mínimo. Não tem nível para tal. Sabíamos, quem contratou percebe agora", afirmou.

Na opinião do jornalista, o Flamengo não deve agir com a emoção de possíveis títulos da Copa do Brasil ou da Libertadores para decidir a manutenção ou não do técnico para a próxima temporada.

