Publicado 25/10/2021 12:50

Rio - Renato Gaúcho vem sofrendo com as críticas por conta do desempenho do time do Flamengo nas últimas partidas. Por conta disso, a torcida rubro-negra foi às redes sociais sugerir um novo treinador para 2022: o português André Villas-Boas, que atualmente está livre no mercado.

André Villas-Boas seria um tiro certeiro do Flamengo, mas eu acho que os dirigentes atuais não tem a ambição de trazer um técnico desse nível — Emerson (@Messon23) October 25, 2021 Se o Renato sair o mais correto é pegar um técnico estrangeiro, chega de técnico brasileiro, são muito fracos, o mais correto era o André Villas Boas — Gustavin (@Gustavin_Ggomes) October 25, 2021 Villas Boas é o cara https://t.co/yR6mZt3VMo — finalista de la copa en (@renanlopescrf93) October 24, 2021 @Flamengo contrate o villas boas no final do ano por favor, traga todos seus auxiliares e se der, até família. Só não renove com o renato ou contrate outro brasileiro — santoz (@916Santozs) October 24, 2021 O salário do Gallardo é no mesmo patamar do Villas Boas. Iria no Villas Boas sem pensar duas vezes. Villas Boas é outro patamar.. https://t.co/vKAbJffXFd — Renato Andrade (@JohhnRambo) October 24, 2021 Villas Boas fala de um projeto com staff profissional.



Preparados: Sanz e Winicki https://t.co/wJb05dneTq — Fla Sincero (@CanalFlaSincero) October 24, 2021 Villas-Boas está sem clube desde que deixou o Olympique de Marselha de forma polêmica, em fevereiro deste ano. Ele pediu demissão publicamente após o clube contratar um jogador que ele não desejava. Seu trabalho de maior destaque foi no Porto, na temporada 2010-2011.

No ano passado, Villas-Boas chegou a elogiar o Flamengo de 2019, comandado pelo compatriota Jorge Jesus.

“Esse time (do Flamengo de 2019) era sensacional. Misturava a dose certa de talento e experiência (…) Eu assino por 1 ano. Venho com todo o meu projeto e o meu projeto são oito pessoas do meu staff. Se não quer um do meu staff, eu não vou” declarou ao programa “Aqui com Benja”.