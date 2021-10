Renê, lateral do Flamengo - Divulgação

Publicado 25/10/2021 15:02

Renê é alvo de xenofobia nas redes sociais Reprodução

Rio - Jogador mais criticado do Flamengo na derrota por 3 a 1 para o Fluminense, no último sábado, o lateral Renê foi alvo de xenofobia nas redes sociais. Segundo publicou o jornalista Mauro Cezar Pereira em seu blog no "UOL", o jogador piauiense estuda acionar a Justiça por conta das ofensas.